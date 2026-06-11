【モデルプレス＝2026/06/11】なにわ男子の藤原丈一郎が11日、都内で行われた「パワフルプロ野球2026-2027」発売記念イベントに、アンタッチャブル（山崎弘也、柴田英嗣）とともに出席。パワプロ愛あふれるエピソードや、ゲームから学んだ人生観を語った。【写真】なにわ藤原、花びらが舞う幻想的な空間で穏やかに語りかける◆藤原丈一郎、Aぇ! group末澤誠也と新幹線移動中に“パワプロ”熱中大のオリックス・バファローズファン