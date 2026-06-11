仕事に追われる毎日、ふと「誰かに癒やされたい」と思うことはありませんか？ 今、読者の間で「ギャップがたまらない」と話題を呼んでいるのが、漫画『シェアハウス葵葉湯』のヒロイン・峰杏子（28歳）です。 普段は隙のないクールなWebデザイナーの彼女ですが、ひとたびお風呂上がりになると、その印象は激変します。 主人公の聡美悟（32歳）もタジタジの「湯上がりの破壊力」と、お茶目すぎる素顔の魅力に迫