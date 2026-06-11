住友ファーマが開発した人工多能性幹細胞（iPS細胞）を使った再生医療製品で、パーキンソン病の治療に用いる「アムシェプリ」の公的医療保険の適用が、中央社会保険医療協議会（厚生労働相の諮問機関）で承認された。医薬品として扱われ、薬価（公定価格）は約5530万円に決まった。iPS細胞由来の製品の実用化は世界初で、年内にも医療現場で実際に使われる見通しだ。 パーキンソン病は脳のドーパミン