12日(金)は北海道から関東を中心に大気の状態が不安定になり、都市部でもゲリラ雷雨に注意。14日(日)から15日(月)は前線上の低気圧が近づき、沖縄や九州南部から関東で大雨となる恐れがあります。18日(木)以降は梅雨前線が本州付近で停滞しやすくなり、梅雨が本格化するでしょう。14日〜15日は沖縄や九州南部〜関東で大雨の恐れ12日(金)は上空に寒気を伴った気圧の谷の影響で北日本や東日本を中心に大気の状態が不安定になるでしょ