「あのヒットがチームにさらなる勢いをもたらしてくれた。本当に大きな一打だった」【もっと読む】大谷翔平が負傷して出血試合後のロバーツ監督はこう言ってベタボメした。「あのヒット」とは日本時間10日のパイレーツ戦の七回、ドジャースが1点を勝ち越してなおも無死二塁の場面で、大谷翔平（31）が中堅左に放った適時二塁打のことだ。ドジャースはこの回打者15人の猛攻で大量10得点。大谷の適時打が口火となり、一気に勝負