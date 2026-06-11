アジア株「つかの間の安堵」対イラン攻撃完了もトランプは再攻撃を警告 東京時間11:06現在 香港ハンセン指数 24342.10（-65.86-0.27%） 中国上海総合指数 3991.54（-1.68-0.04%） 台湾加権指数 43138.87（-86.67-0.20%） 韓国総合株価指数 7693.96（-36.86-0.48%） 豪ＡＳＸ２００指数 8616.90（-36.39-0.42%） アジア株は小幅下落。 米国は2日続けてイランを攻撃、これに対しイラ