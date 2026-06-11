左から「GLASS Core Pro」、「GLASS Core」 JVCケンウッドは、ケンウッドブランドより、ワイヤレスイヤフォンで業界初となる、ガラス振動板を採用した「GLASS Core Pro」と「GLASS Core」の2モデルを6月下旬に発売する。価格はオープンで、市場想定価格はGLASS Core Proが49,900円前後、GLASS Coreが27,800円前後。 「GLASS Core Pro」 「GLASS Core」 2026年度から2028年度までの3カ年にわたり実施している「J