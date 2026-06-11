牛丼チェーンの「松屋」が「松屋」デパートに常設店を出す。この一報を聞いて、思わず二度見した人も多いだろう。【写真を見る】さすが銀座、シックな店構え…ユニフォームもオシャレです！容器も高級感たっぷり、通常品の上位互換「1390円の高級牛めし」2026年6月10日、銀座の老舗デパート「松屋銀座」の地下1階・弁当惣菜売場に、牛丼チェーン「松屋」の百貨店初となる常設店「松屋PREMIUM」がオープンした。同じ「松屋」の