株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が、自身のXを更新し、持ち株を紹介した。また、珍しい優待品の写真を投稿すると、ネット上で話題になっている。【写真】見たことない！桐谷さん驚いた珍しい優待品連日持ち株や優待品などを紹介している桐谷さんは今回、「今日は郵便屋さんがビニール袋に入れて郵便物を持ってきてくれました。写真左の上の方の、中国銀行のカタログを入れて69通。下