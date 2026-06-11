俳優の原日出子（66）が8日、自身のインスタグラムを更新し、朝の散歩で手に入れた新鮮な野菜を使った手料理の数々を披露。その丁寧な暮らしぶりに、ファンから称賛の声が寄せられている。【写真】「お家で作れるんですね…」ファン絶賛！原日出子が作る“仕込み調理”原は「昨日の仕込み」と題して投稿。朝の散歩で週に2回開催される「みんなのカフェ」を訪れ、新鮮な野菜を購入したことを報告した。投稿では、小松菜やセロリ