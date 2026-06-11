中東情勢が再び悪化するとの懸念が強まるなか、日経平均株価は一時、1800円以上値下がりしました。平均株価は一時、3週間ぶりに6万3000円を割り込みました。相場を押し下げたのは、ホルムズ海峡の正常化に時間がかかるとの見方の広がりです。原油先物価格は、1バレル＝90ドルを超えて上昇し、高止まりへの警戒感から前日のニューヨーク市場は、ダウ平均が950ドルを超える大幅な値下がりとなりました。。東京株式市場でも、取引開始