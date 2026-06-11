3児の母でタレントの小倉優子（42）が9日、自身のインスタグラムを更新。「最近のプライベートの出来事です」「長男が14歳になりました！」と報告し、ケーキを手にした長男の近影を公開した。【写真】「すごく大きくなった！」「絶対イケメンやん」14歳を迎えた小倉優子の長男小倉は「あっという間に14歳」と感慨深げ。なお、投稿では「長男とバッティングセンターに行きました！楽しい♪」とも伝え、バッティングセンターでの