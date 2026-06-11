高市早苗首相政府や石油元売りが調達する原油が7月は前年比で100％を確保できる見込みとなったことが11日、関係者への取材で分かった。中東以外からの代替調達が進み、米国産などの増加が押し上げる。高市早苗首相が11日夕に開く中東情勢への対応を議論する閣僚会議で表明する見通し。日本は原油輸入の9割超を中東に依存してきた。事実上の封鎖状態となったエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡を経由した供給はほぼ受けられなく