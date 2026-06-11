【抽選で30名にAmazonギフトカード2,000円分が当たる！】アンケート回答のお願い ©ABCテレビ 6月14日（日）の『新婚さんいらっしゃい！』は、番組55周年を記念した1時間スペシャルをお届け！今回登場するのは、先月30日に列席者1000人を超える豪華な結婚披露宴を開いたばかりの、歌舞伎界のプリンス・中村橋之助（30）と、元乃木坂46のトップアイドル・能條愛未（31）夫妻。 舞台共演から始まった2人の出会い