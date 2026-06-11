衆院憲法審査会＝11日午前憲法改正の手続きを定めた国民投票法の改正案が11日の衆院憲法審査会で審議入りした。自民党の新藤義孝氏は、国民投票運動に関するインターネット広告の規制などについて「速やかに検討を行い、必要な法制上の措置を講じるのが望ましい」と述べた。今国会での成立を目指す自民は、審査会に先立つ幹事会で18日の採決を提案した。与野党は引き続き調整する。2021年に改正された現行法の付則には政党のCM