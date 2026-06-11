「ビッグダディ」こと林下清志氏（61）の元妻でタレント美奈子（43）が11日までに自身のインスタグラムを更新。YouTubeを数日間休むことを報告した。「数日だけYouTube配信をお休みしようと思います」と毎日のように動画を更新しているYouTubeを少しの間、休むことを明かした。「元気がないとかではないので、心配しないでください」と説明。「少しだけ頭と心を整理して、また笑って戻ってきます」とした。「その時はまた