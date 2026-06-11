落語家の桂文治が１０日、Ｘを更新。「脳下垂体が思ったより大きくなっている」と現在の体調を記した。文治は過去にも通院していることをＸで投稿しているが、１０日には「紹介状を持って病院に行って来た」と、紹介状が必要な大きな病院に行った模様。「先生と話をしたが、思ったより脳下垂体が大きくなっている」という病状が発覚。「２２年前は視神経を圧迫したが、今回は横に脳を圧迫している」と説明した。「７月３１