【ピッツバーグ（米ペンシルベニア州）＝帯津智昭】米大リーグは１０日、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平は敵地でのパイレーツ戦に先発投手兼１番指名打者（ＤＨ）で出場し、６回２／３を投げて６安打４失点（自責点３）で勝敗はつかなかった。打者としては九回に１２号２ランを放って５打数１安打２打点だった。チームは８―９で敗れた。大谷は投手としては悔しい結果に終わった。走者を出しながらも粘り強く投げていた