子どもを叱ったら「児童相談所に通報してやる！」と言われた経験がある人もいるようです。ただの脅しかと思ったら、中には本当に通報してしまう子も？今回は、そんな経験をした人のエピソードをご紹介します。近所にある児童相談所に…「息子が小学6年生だった頃。反抗期ということもあり、生意気な態度をきつく叱りました。手は一切出していません。息子は私の言葉に腹が立ったのか大激怒。そのまま家を出て、近所にある児童相