【第23話】 6月11日 公開 第23話を読む 【拡大画像へ】 講談社は6月11日、荒緒択氏のマンガ「再会の勇者」の第23話「絶頂のエルフ」をヤンマガWebにて公開した。同時に、6月19日に発売される単行本第2巻の宣伝話も公開されている。 第23話では、エルフの女王コーデリアは千年間の人生で初めて、男性と愛し合う。その凄さに夢中になっている2人に刺客が迫る――。