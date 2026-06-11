JR東日本秋田支社は、プロバスケットボールチームの秋田ノーザンハピネッツに102万円余りを寄付しました。寄付金は、子ども食堂の運営に役立てられます。廣田裕司アナウンサー「駅ビルでの買い物などで貯まるJREポイント。このポイントを利用する形で集まった寄付金が、ハピネッツが運営する子ども食堂に贈られます」プロバスケットボールチームの秋田ノーザンハピネッツは、秋田市の2