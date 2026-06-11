県内の民俗芸能について、昨年度活動中だった団体は231で、約30年前から27パーセント近く減少していることが分かりました。県教育委員会は、県内の民俗芸能について現状を把握するため、昨年度、12年ぶりに保護団体の活動状況を調査しました。その結果、活動中の団体は231で、前回から44団体減少しました。約30年前の調査からは84団体、約27パーセント減少しています。活動休止や消滅、不明だったのは131団体でした。