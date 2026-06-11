6月11日（現地時間10日、日付は以下同）。『ABC』と『ESPN』で9日に放送された「NBAファイナル2026」第3戦が、1998年のファイナル第3戦以来、最も多い視聴者数をたたき出したことが明らかになった。 『Nielsen』（ニールセン）によると、サンアントニオ・スパーズがニューヨーク・ニックスを115－111で下した第3戦の平均視聴者数は2380万人。第4クォーター終盤のピーク時