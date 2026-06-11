6月11日、島田慎二氏（JBA会長／Bリーグチェアマン）のポッドキャスト番組『島田のマイク』第291回が配信。『B.LEAGUE AWARD SHOW 2025－26』会場・東京ガーデンシアターにて収録され、初優勝を果たした長崎ヴェルカから前半は川真田紘也、狩俣昌也、山口颯斗、後半に熊谷航と星川堅信の5選手が登場した。 ◆■ 優勝のポイントは「人間性」…川真田、狩俣、山口が感じたチーム力 クラブ創