宝ホールディングスは続伸している。１０日、米国で開催された国際的な酒類品評会「サンフランシスコ・ワールド・スピリッツ・コンペティション２０２６」（ＳＦＷＳＣ）で、数量・ルート限定で販売中の「寶『ＮＥＷＭＡＫＥ』スピリッツ」が最高金賞のダブルゴールドを受賞したと発表した。同社は今回の受賞を励みに洋酒事業の国際的な商品ポートフォリオの拡充に努めていくとしており、株価の