ソフトバンクグループが軟調推移。同社が出資する米オープンＡＩに関し、米紙ウォール・ストリート・ジャーナルが日本時間１１日、米アンソロピックから顧客を獲得しようと、大幅な値下げを検討していると報じた。ＩＰＯに動くオープンＡＩの成長懸念が広がる形となり、同社に出資するソフトバンクＧの株価の重荷となったようだ。この日は日経平均株価が一時１８００円を超える下げとなった