・味の素が満を持して急反騰、ＴＳＭＣの月次売上高受け独占供給ＡＢＦに再脚光 ・リミックスはＳ高、２７年３月期は３期ぶりの営業黒字転換を計画 ・信越化が６日ぶり反発、レアアースの生産設備を新設と報じられる ・ＩＮＰＥＸや石油資源が逆行高、ＷＴＩ価格は時間外で９２ドル台に上昇 ・デジハＨＤが頑強な値動き、米ＡＩ企業と提携し自律型ＡＩサイバーセキュリティ基盤の開発・商用化へ ・カラダノӦ