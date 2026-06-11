１１日の債券市場で、先物中心限月６月限は小反発。中東情勢の緊迫化を背景に続落して始まったものの、売り一巡後は持ち高調整の買いなどが入り持ち直した。 米中央軍は日本時間１１日早朝、イラン国内の複数の標的に追加の攻撃を開始。これを受けてイラン軍の最高統合司令部はホルムズ海峡を閉鎖すると発表し、原油高がインフレの上振れを招くとの見方から売り優勢でスタートした。ただ、債券先物は前日比２３銭安の