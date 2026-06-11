パルマの日本代表GK鈴木彩艶にアストン・ビラが関心を示しているようだ。移籍専門ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏がX(@FabrizioRomano)で独占情報として伝えた。ロマーノ氏の投稿によると、鈴木は今夏の移籍市場でアストン・ビラがリストアップしている3人のGK候補の1人となっている。これはGKエミリアーノ・マルティネスが退団した場合を想定したものだ。アストン・ビラは、ユベントスがE・マルティネス獲得に