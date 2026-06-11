開催：2026.6.11 会場：ギャランティードレート・フィールド 結果：[Wソックス] 2 - 1 [ブレーブス] MLBの試合が11日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとブレーブスが対戦した。 Wソックスの先発投手はデービス・マーティン、対するブレーブスの先発投手はクリス・セールで試合は開始した。 4回裏、6番 デレク・ヒル 3球目