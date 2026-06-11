開催：2026.6.11 会場：ロジャーズ・センター 結果：[ブルージェイズ] 10 - 7 [フィリーズ] MLBの試合が11日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとフィリーズが対戦した。 ブルージェイズの先発投手はマックス・シャーザー、対するフィリーズの先発投手はヘスス・ルサルドで試合は開始した。 1回表、3番 ブライス・ハーパӦ