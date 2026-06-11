株式会社フジヤカメラ店とOMデジタルソリューションズ株式会社は、写真家の喜多規子氏を講師に迎えたトークステージイベントを6月27日（土）に開催する。会場は東京都中野区の中野セントラルパークカンファレンス。参加費は無料で、Webサイトで事前予約を受け付けている。各回ともに先着20名限定の定員制。 イベント名は「OM SYSTEMで叶える！自然風景撮影 徹底講座」。自然風景をテーマに作品