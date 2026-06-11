一般社団法人カメラ映像機器工業会（CIPA）は、カメラと写真映像のワールドプレミアショー「CP＋2027」の開催に向け、出展検討企業・団体を対象とした「出展募集説明会」を7月16日（木）にオンラインで開催すると発表した。時間は14時00分から15時00分まで。 本説明会は、2027年2月に開催を予定している次回イベントへの出展に関心を持つ事業者に向けて実施されるもの。当日は、出展手続きの案内のほか、近年の来