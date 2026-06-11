きのう午後、山形県大江町の道路で酒を飲んだ状態で乗用車を運転したとして、５７歳の公務員の男が現行犯逮捕されました。 道路交通法違反の疑いで現行犯逮捕されたは、朝日町宮宿に住む公務員の男（５７）です。 警察によりますと、男はきのう午後５時４７分ごろ、大江町藤田の道路上で、酒を飲んだ状態で乗用車を運転した疑いがもたれています。 車４台が絡む玉突き事故が発生し、通報を受けた警察が現場に駆けつけたところ、