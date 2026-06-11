YouTubeチャンネル「産業医ストレスチェックラボ【ミーデン株式会社】」が、「ストレスチェックは23項目、57項目、80項目、120項目どれを使えば良いのか？」と題した動画を公開した。動画では産業医が、人事・経営の実務目線からストレスチェック調査票の違いを概説。現在の主流である「57項目版」から「80項目版」へ切り替える運用が有効であると提示している。 動画の序盤では、法令上は項目数が指定されておらず、「仕