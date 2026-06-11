11日前引けの日経平均株価は続落。前日比939.75円（-1.46％）安の6万3239.52円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は270、値下がりは1262、変わらずは25と、値下がり銘柄の割合は80％を超えた。 日経平均マイナス寄与度は204.35円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、アドテスト が144.82円、ＴＤＫ が82.97円、ファストリ が76.43円、フジクラ が33.19円と並んだ。 プラス寄与度トップはキオクシア