11日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数283、値下がり銘柄数1055と、値下がりが優勢だった。 個別ではリミックスポイントがストップ高。スマートバリュー、トーシンホールディングスは一時ストップ高と値を飛ばした。鉄人化ホールディングス、アピリッツ、Ｃａｓａ、ヤギ、沖縄セルラー電話など6銘柄は年初来高値を更新。ダントーホールディングス、Ｓｈ