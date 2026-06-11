11日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比34.8％増の4237億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同38.9％増の3031億円だった。 個別ではｉシェアーズ米国リートＥＴＦ 、グローバルＸＵＳＲＥＩＴ・トップ２０ 、ステート・ストリートＳ＆Ｐ５００高配当株 、ｉ