11日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数124、値下がり銘柄数423と、値下がりが優勢だった。 個別ではジーネクストがストップ高。キャスターは一時ストップ高と値を飛ばした。タスキホールディングス、ジェイグループホールディングス、ＢＲＵＮＯ、ムービン・ストラテジック・キャリアなど5銘柄は年初来高値を更新。クラシコ、パワーエックス、ｒａｋｕｍｏ、デ