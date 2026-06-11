リンクをコピーする

11日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ16344424.2 65260 ２. 野村日経平均 3525450.6 66190 ３. 日経Ｄインバ 30754 107.53224 ４. ＧＸ半導日株 1968035.63985