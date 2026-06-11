11日（日本時間12日）に開幕するFIFAワールドカップ2026北中米大会。世界最高の祭典がスタートするのを前に、米スポーツメディア『The Athletic』は、出場全48チームのユニフォームのデザインをチェックし、ランキング化した。日本代表はホームユニフォームが16位、アウェイユニフォームが2位となった。 ■日本では完売状態が続く 斬新な色使いからオーソドックスなデ