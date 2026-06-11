歌手の岸谷香（59）が、10日までに自身のインスタグラムを更新し、30年ぶりに購入したという「レスポール」を披露した。【写真】岸谷香、30年ぶりに購入したレスポールを披露岸谷は「今年、30年ぶりにレスポールを購入！前は、1996年に、プリ解散後にソロ第一弾のリハーサル中、とあるスタジオで、今の私に力をくれー！と、一目惚れで即買いした、人生初のレスポール。それ以来、なんか今年は、しかもシングルピックアップで、