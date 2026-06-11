気象予報士の根本美緒さんが6月11日、自身のインスタグラムを更新。素麺の弁当作りについて綴りました。【写真を見る】【 根本美緒 】次女がハマった “素麺弁当” 作り「素麺のくっつかない茹で方をマスターしました！」「すごいよ画期的」根本さんは「最近次女が素麺弁当にハマっており、リクエストしてくる。」と投稿。「これにより素麺のくっつかない茹で方をマスターしました！」と綴り、自身の作った素麺弁当の画像を添えま