歌手の工藤静香さんが6月10日、自身のインスタグラムを更新。ルイ・ヴィトンのバッグを持った写真など、複数のショットを公開しました。【写真を見る】【 工藤静香 】ルイ・ヴィトンのバッグ“私服ショット”公開「同じバッグの写真だ！」とセルフツッコミ愛犬や画材道具との自撮りも投稿で工藤さんは「同じバッグの写真だ！」とつづったほか、ルイ・ヴィトンへの感謝の気持ちを「バッグ @louisvuitton Thank you」と添えて