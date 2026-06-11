ワールドカップ（Ｗ杯）が始まると、世界中のメディアの関心はおのずとサッカーに集まる。開幕を直前に控えてボルテージが上がり、取材するメディアも取材を受ける選手も緊張感が高まるなか、長友佑都（ＦＣ東京）の振る舞いが空気を一変させた。サッカーＷ杯のニュースはどのように取材されているのかを紹介する。（デジタル編集部古和康行）取材に来たのは「１００人強」サッカー日本代表は１０日、大会中の活動拠点となる