パイオニアのカーAVブランド「カロッツェリア」から、車載用として国内初となるDolby Atmos（ドルビー・アトモス）対応ディスプレイオーディオ「DMH-SF1000」が登場しました。 近年、Apple Musicをはじめとする音楽配信サービスの普及により、立体音響技術であるドルビー・アトモスへの注目が高まっています。従来のステレオ再生では味わえない、音に包み込まれるような没入感が魅力ですが、再現には多くのスピーカーを必要とす