【グランツーリスモ7 1.70アップデート】 6月11日15時 配信予定 ソニー・インタラクティブエンタテインメントはプレイステーション 5/プレイステーション 4用レースゲーム「グランツーリスモ7」にて、1.70アップデートを6月11日15時（日本時間）に配信する。 今回のアップデートでは、ル・マン24時間耐久レースをテӦ