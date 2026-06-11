高度なサイバー攻撃が可能だとして限られた組織向けに限定公開されていたAnthropicのAIモデル「Claude Mythos」の一般公開版「Claude Fable 5」が2026年6月9日に登場しました。このモデルについて、Microsoftの従業員が「データ保持のポリシーが評価されるまでMicrosoftでの利用が許可されていない」と証言したことが分かりました。Microsoft restricts Claude Fable for employees over data retention concerns | The Vergehttps