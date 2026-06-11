中島健人が主演を務め、長濱ねるがヒロインを演じる映画『ラブ≠コメディ』より、神崎麗司（中島）と南風美里（長濱）が激しく火花を散らす本編映像が解禁された。【動画】映画『ラブ≠コメディ』“火花散る”波乱の幕開け!?本編映像解禁！本作は、情熱を燃やす人たちの“胸アツ”お仕事エンターテイメント。監督は紙谷楓、脚本は大北はるかが手掛ける。主人公の麗司は“360 度全方位イケメン”と称され、数々のラブコメ作