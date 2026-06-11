見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第11週「凪（なぎ）にそよぐ」（第54回）が11日に放送され、セツ（村上穂乃佳）が女郎屋の主人・権田（梅垣義明）にある条件を突きつけると、ネット上には「まさかの展開」「恩返しだ」「粋な人や…」などの反響が寄せられた。【写真】明日の『風、薫る』りん（見上愛）に笑顔で語りかけるシマケン（佐野晶哉）シマケ